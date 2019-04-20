Сжиженный газ дорожает 8-ю неделю подряд

В понедельник-пятницу, 15-19 апреля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,83% с 13,24 до 13,35 гривен за литр, продолжая повышаться 8-ю неделю подряд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,30% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 15-19 апреля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 19 апреля\r\nСредняя цена на 15 апреля\r\n19 апреля в % к 15 апреля\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n13,35\r\n13,24\r\n100,83\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны\/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.\r\nРанее цены на автогаз повышались семь недель подряд.\r\nДо этого цены на автогаз подскочили почти до 13 грн\/литр за неделю.\r\nАвтогаз продолжает рекордно дорожать.\r\nТем временем цены на дизтопливо с начала года упали.