Сжиженный газ дорожает 8-ю неделю подряд

В понедельник-пятницу, 15-19 апреля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,83% с 13,24 до 13,35 гривен за литр, продолжая повышаться 8-ю неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,30% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 15-19 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 19 апреля Средняя цена на 15 апреля 19 апреля в % к 15 апреля СПБТ 13,35 13,24 100,83

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.

Ранее цены на автогаз повышались семь недель подряд.

До этого цены на автогаз подскочили почти до 13 грн/литр за неделю.

Автогаз продолжает рекордно дорожать.

Тем временем цены на дизтопливо с начала года упали.