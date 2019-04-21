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21 апреля 2019, воскресенье, 10:05 192
Общество 2019-04-21T10:09:13+03:00
Українські Новини
В Виннице заработали зрелищные фонтаны "Roshen"

В Виннице заработали зрелищные фонтаны "Roshen"

В субботу, 20 апреля, состоялось зрелищное открытие фонтана Рошен 2019.

Об этом сообщает Vinbazar

На праздничном концерте выступали группы Kozak System, Фома та Мандри, ТІК, Тарас Чубай, Плач Еремии, Тарас Петриненко, а также Мария Бурмака. Несколько тысяч жителей и гостей города пришли воочию увидеть пробуждение одного из символов города.

Запуск фонтана "Рошен" 2019 стал началом девятого сезона работы фонтана. Фонтан пробудился шоу-программой " Волны родной души".

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не продал "Roshen": журналисты побывали на закрытом корпоративе компании за $300 тысяч.

За последний год президентского срока доходы Порошенко выросли почти в 12 раз.

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