В Виннице заработали зрелищные фонтаны "Roshen"

На праздничном концерте выступали группы Kozak System, Фома та Мандри, ТІК, Тарас Чубай, Плач Еремии, Тарас Петриненко, а также Мария Бурмака. Несколько тысяч жителей и гостей города пришли воочию увидеть пробуждение одного из символов города.

Об этом сообщает Vinbazar .

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За последний год президентского срока доходы Порошенко выросли почти в 12 раз.