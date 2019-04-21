В Виннице заработали зрелищные фонтаны "Roshen"

В субботу, 20 апреля, состоялось зрелищное открытие фонтана Рошен 2019.\r\nОб этом сообщает Vinbazar. \r\nНа праздничном концерте выступали группы Kozak System, Фома та Мандри, ТІК, Тарас Чубай, Плач Еремии, Тарас Петриненко, а также Мария Бурмака. Несколько тысяч жителей и гостей города пришли воочию увидеть пробуждение одного из символов города.\r\nЗапуск фонтана "Рошен" 2019 стал началом девятого сезона работы фонтана. Фонтан пробудился шоу-программой " Волны родной души".\r\n[gallery-6028]\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко не продал "Roshen": журналисты побывали на закрытом корпоративе компании за $300 тысяч.\r\nЗа последний год президентского срока доходы Порошенко выросли почти в 12 раз.