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22 апреля 2019, понедельник, 16:27 367
Политика 2019-04-22T16:27:35+03:00
Українські Новини
К олигарху Фуксу пришла полиция

К олигарху Фуксу пришла полиция

Павел Фукс Фото: short.media
Павел Фукс Фото: short.media

Полиция составила административный протокол на украинского бизнесмена Павла Фукса за демонстрацию своего избирательного бюллетеня после голосования.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Считаю необходимым принести свои извинения. Желая продемонстрировать, что в Украине настоящая демократия, когда именно народ выбирает того, кто будет президентом, я увлекся и нарушил закон. Закон я уважаю и поэтому поехал в полицию, где был составлен протокол о моем нарушении. Закон превыше всего!", - написал он.

Ранее Фукс своем Telegram-канале опубликовал фотографию бюллетеня после голосования с отметкой, что он проголосовал за кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.

В штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня.

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