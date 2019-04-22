К олигарху Фуксу пришла полиция

Полиция составила административный протокол на украинского бизнесмена Павла Фукса за демонстрацию своего избирательного бюллетеня после голосования.\r\nОб этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.\r\n"Считаю необходимым принести свои извинения. Желая продемонстрировать, что в Украине настоящая демократия, когда именно народ выбирает того, кто будет президентом, я увлекся и нарушил закон. Закон я уважаю и поэтому поехал в полицию, где был составлен протокол о моем нарушении. Закон превыше всего!", - написал он.\r\nРанее Фукс своем Telegram-канале опубликовал фотографию бюллетеня после голосования с отметкой, что он проголосовал за кандидата в президенты Владимира Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.\r\nВ штабе "Зе" сообщили, что Зеленский оплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня.