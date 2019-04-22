Уилл Смит сообщил о завершение съемок "Плохих парней 3"

Американский актер Уилл Смит сообщил о завершении съемок третьей части фильма "Плохие парни", где он играет одну из главных ролей.

В своем Instagram он опубликовал несколько фото. На одном из снимков Смит вместе с актером Мартином Лоуренсом, исполняющего в картине роль его напарника, сидят на раскладных креслах, держа в руках зонты от солнца.

"Съемки закончены. А теперь передай мне Маргариту и пачку тропических фруктов", ― говорится в сообщении.

Уилл Смит с Мартином Лоуренсом. Фото: instagram/ Уилл Смит

К актерскому составу также присоединилась Ванесса Хадженс.

Первая часть фильма была выпущена в 1995 году, а вторая вышла в 2003 году. Съемки "Плохих парней 3" неоднократно откладывались. Последней датой выхода картины был ноябрь 2018 года, но позже съемки снова отложили на неопределенный срок.

Третья часть должна выйти в январе 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 Уилл Смит отпраздновал 50 лет.

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