Уилл Смит сообщил о завершение съемок "Плохих парней 3"

Американский актер Уилл Смит сообщил о завершении съемок третьей части фильма "Плохие парни", где он играет одну из главных ролей.\r\nВ своем Instagram он опубликовал несколько фото. На одном из снимков Смит вместе с актером Мартином Лоуренсом, исполняющего в картине роль его напарника, сидят на раскладных креслах, держа в руках зонты от солнца.\r\n"Съемки закончены. А теперь передай мне Маргариту и пачку тропических фруктов", ― говорится в сообщении.\r\nУилл Смит с Мартином Лоуренсом. Фото: instagram\/ Уилл Смит\r\nК актерскому составу также присоединилась Ванесса Хадженс.\r\nПервая часть фильма была выпущена в 1995 году, а вторая вышла в 2003 году. Съемки "Плохих парней 3" неоднократно откладывались. Последней датой выхода картины был ноябрь 2018 года, но позже съемки снова отложили на неопределенный срок.\r\nТретья часть должна выйти в январе 2020 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 Уилл Смит отпраздновал 50 лет.\r\nВ 2016 Уилл Смит бойкотировал "Оскар"