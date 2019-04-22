Параллельный подсчет "Опоры" показал, что Порошенко набрал еще меньше голосов

73,2% избирателей проголосовали за продюсера и шоумена Владимира Зеленского, 24,3% - за действующего Президента Петра Порошенко по параллельному подсчету гражданской сети "Опора".

Об этом на брифинге сказала глава "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українські Новини.

При проведении повторного голосования на выборах Президента 21 апреля "Опора" осуществляла параллельный подсчет голосов избирателей на основе репрезентативной для всей Украины и статистически обоснованной выборки.

Основываясь на отчетах 1 299 из 1 305 специально подготовленных и официально зарегистрированных наблюдателей представила свой параллельный подсчет голосов.

Так, по этим данным, Зеленский набрал 73,2%, Порошенко - 24,3%, а количество недействительных бюллетеней составило 2,5 %.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал больше 95% бюллетеней: у Зеленского 73,2%, у Порошенко - 24,5%.

В то же время, Порошенко победил во втором туре в заграничном округе.