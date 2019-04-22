Параллельный подсчет "Опоры" показал, что Порошенко набрал еще меньше голосов

73,2% избирателей проголосовали за продюсера и шоумена Владимира Зеленского, 24,3% - за действующего Президента Петра Порошенко по параллельному подсчету гражданской сети "Опора".\r\nОб этом на брифинге сказала глава "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українські Новини.\r\nПри проведении повторного голосования на выборах Президента 21 апреля "Опора" осуществляла параллельный подсчет голосов избирателей на основе репрезентативной для всей Украины и статистически обоснованной выборки.\r\nОсновываясь на отчетах 1 299 из 1 305 специально подготовленных и официально зарегистрированных наблюдателей представила свой параллельный подсчет голосов.\r\nТак, по этим данным, Зеленский набрал 73,2%, Порошенко - 24,3%, а количество недействительных бюллетеней составило 2,5 %.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал больше 95% бюллетеней: у Зеленского 73,2%, у Порошенко - 24,5%.\r\nВ то же время, Порошенко победил во втором туре в заграничном округе.