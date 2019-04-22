HBO показал, что будет в новой серии 8 сезона "Игры престолов"

После того как 2 эпизод был случайно "слит" в сеть в воскресенье, 21 апреля, телеканал HBO показал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов".

Соответствующее видео опубликовано на официальном канале HBO на видеохостинге YouTube.

В тизере армия безупречных под руководством Серого Червя готовится к защите Винтерфелла. Также показаны отрывки с другими ключевыми фигурами сериала, которые находятся на севере - Дейенерис, Тирионом, Джоном Сноу, Сансой и другими.

В новой серии появится мертвый дракон и войско Короля Ночи, которые уже добрались до Винтерфелла. Действие происходит ночью, поэтому весь тизер выполнен в темным тонах.

3 эпизод можно будет посмотреть с 28 апреля 2019 года.

https://www.youtube.com/watch?v=TdkS4Xazz7Q" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.

Также Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".