HBO показал, что будет в новой серии 8 сезона "Игры престолов"

После того как 2 эпизод был случайно "слит" в сеть в воскресенье, 21 апреля, телеканал HBO показал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов".\r\nСоответствующее видео опубликовано на официальном канале HBO на видеохостинге YouTube.\r\nВ тизере армия безупречных под руководством Серого Червя готовится к защите Винтерфелла. Также показаны отрывки с другими ключевыми фигурами сериала, которые находятся на севере - Дейенерис, Тирионом, Джоном Сноу, Сансой и другими.\r\nВ новой серии появится мертвый дракон и войско Короля Ночи, которые уже добрались до Винтерфелла. Действие происходит ночью, поэтому весь тизер выполнен в темным тонах.\r\n3 эпизод можно будет посмотреть с 28 апреля 2019 года.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=TdkS4Xazz7Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.\r\nТакже Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".