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22 апреля 2019, понедельник, 08:53 500
Шоу-бизнес 2019-04-22T09:00:01+03:00
Українські Новини
HBO показал, что будет в новой серии 8 сезона "Игры престолов"

HBO показал, что будет в новой серии 8 сезона "Игры престолов"

После того как 2 эпизод был случайно "слит" в сеть в воскресенье, 21 апреля, телеканал HBO показал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов".

Соответствующее видео опубликовано на официальном канале HBO на видеохостинге YouTube.

В тизере армия безупречных под руководством Серого Червя готовится к защите Винтерфелла. Также показаны отрывки с другими ключевыми фигурами сериала, которые находятся на севере - Дейенерис, Тирионом, Джоном Сноу, Сансой и другими.

В новой серии появится мертвый дракон и войско Короля Ночи, которые уже добрались до Винтерфелла. Действие происходит ночью, поэтому весь тизер выполнен в темным тонах.

3 эпизод можно будет посмотреть с 28 апреля 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.

Также Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".

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