С 1 мая киевлян ждет подорожание горячей воды и тепла

Коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Киевтеплоэнерго" намерено увеличить тариф на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой на 19% или на 183,1 гривна\/Гкал до 1 147,2 гривен\/Гкал с 1 мая 2019 года из-за роста цен на газ.\r\nОб этом свидетельствует проект тарифов, опубликованный на сайте "Киевтеплоэнерго", передают Українські Новини.\r\nСогласно проекту, тариф на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой увеличится на 18,5% или на 182,02 гривен\/Гкал до 1 167,04 гривен\/Гкал.\r\nТариф для учреждений, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, увеличится на 18,7%, или на 183,93 гривен\/Гкал до 1 168,6 гривен\/Гкал и для нужд других потребителей увеличится на 18,8%, или на 184,94 гривны\/Гкал до 1 169,06 гривен\/Гкал.\r\nКроме того, компания отмечает, что рост тарифов связан с ростом цен на газ для всех категорий потребителей с 1 мая 2019 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила тариф для коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой, на 22,67%, или на 178,25 гривен\/Гкал до 964,19 гривен\/Гкал с 1 января 2019 года.\r\n"Киевтеплоэнерго" начало отключать жилые дома от централизованного отопления 6 апреля.\r\n1 апреля в Киеве, где ранее на Оболонском проспекте образовался "бассейн" с горячей водой, из-за повреждения магистральных теплосетей в центре города образовался масштабный потоп.