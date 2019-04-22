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22 апреля 2019, понедельник, 07:30 950
Общество 2019-04-22T07:30:01+03:00
Українські Новини
С 1 мая киевлян ждет подорожание горячей воды и тепла

С 1 мая киевлян ждет подорожание горячей воды и тепла

Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Киевтеплоэнерго" намерено увеличить тариф на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой на 19% или на 183,1 гривна/Гкал до 1 147,2 гривен/Гкал с 1 мая 2019 года из-за роста цен на газ.

Об этом свидетельствует проект тарифов, опубликованный на сайте "Киевтеплоэнерго", передают Українські Новини.

Согласно проекту, тариф на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой увеличится на 18,5% или на 182,02 гривен/Гкал до 1 167,04 гривен/Гкал.

Тариф для учреждений, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, увеличится на 18,7%, или на 183,93 гривен/Гкал до 1 168,6 гривен/Гкал и для нужд других потребителей увеличится на 18,8%, или на 184,94 гривны/Гкал до 1 169,06 гривен/Гкал.

Кроме того, компания отмечает, что рост тарифов связан с ростом цен на газ для всех категорий потребителей с 1 мая 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила тариф для коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой, на 22,67%, или на 178,25 гривен/Гкал до 964,19 гривен/Гкал с 1 января 2019 года.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать жилые дома от централизованного отопления 6 апреля.

1 апреля в Киеве, где ранее на Оболонском проспекте образовался "бассейн" с горячей водой, из-за повреждения магистральных теплосетей в центре города образовался масштабный потоп.

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