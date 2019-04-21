Порошенко рассказал, останется ли в политике после ухода с поста Президента

Президент Петр Порошенко, который по данным exit-poll проиграл выборы Президента, намерен остаться в политике после ухода с поста.\r\nОб этом он сказал на брифинге в своем избирательном штабе, передают Українські Новини.\r\n"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но хочу твердо заявить: я не ухожу из политики", - заявил Порошенко.\r\nОн пояснил, что намерен остаться в политике, чтобы защитить достижения своей команды за время своего президентства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко отреагировал на результаты exit-poll.\r\nТакже Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой.\r\nНациональный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.