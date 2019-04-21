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21 апреля 2019, воскресенье, 20:34 301
Политика 2019-04-21T21:01:32+03:00
Українські Новини
Порошенко рассказал, останется ли в политике после ухода с поста Президента

Порошенко рассказал, останется ли в политике после ухода с поста Президента

Президент Петр Порошенко, который по данным exit-poll проиграл выборы Президента, намерен остаться в политике после ухода с поста.

Об этом он сказал на брифинге в своем избирательном штабе, передают Українські Новини.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но хочу твердо заявить: я не ухожу из политики", - заявил Порошенко.

Он пояснил, что намерен остаться в политике, чтобы защитить достижения своей команды за время своего президентства.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко отреагировал на результаты exit-poll.

Также Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой.

Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.

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