В психбольнице в Одесской области зафиксировали признаки принудительного голосования, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала признаки принудительного голосования на выборах Президента на специальном избирательном участке в селе Александровка Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, нарушение зафиксировано на специальном избирательном участке №510523, находящемся в коммунальном учреждении "Одесская областная психиатрическая больница №2".\r\nНаблюдательница "Опоры" зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медсестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня".\r\nПо меньшей мере 2 избирателя сообщили такие сведения сотруднице учреждения.\r\nПо указанному факту составлен акт о нарушении.\r\nРаботники полиции, охраняющие помещение избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента.\r\nРанее, в 08:00, в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.