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21 апреля 2019, воскресенье, 17:22 177
Общество 2019-04-21T17:22:40+03:00
Українські Новини
В психбольнице в Одесской области зафиксировали признаки принудительного голосования, - "Опора"

В психбольнице в Одесской области зафиксировали признаки принудительного голосования, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала признаки принудительного голосования на выборах Президента на специальном избирательном участке в селе Александровка Одесской области.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.

Согласно ему, нарушение зафиксировано на специальном избирательном участке №510523, находящемся в коммунальном учреждении "Одесская областная психиатрическая больница №2".

Наблюдательница "Опоры" зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медсестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня".

По меньшей мере 2 избирателя сообщили такие сведения сотруднице учреждения.

По указанному факту составлен акт о нарушении.

Работники полиции, охраняющие помещение избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Как сообщали Українськi Новини, 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента.

Ранее, в 08:00, в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

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