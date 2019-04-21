Украинцы получили более 15 тыс. ID-карт накануне и в день выборов

Подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) выдали накануне и в день выборов Президента более 15 тыс. паспортов с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГМС, передают Українські Новини.

"В течение трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы по всей Украине выдано 15 003 ID-карты (информация по состоянию на 15 часов 21 апреля 2019)", - говорится в нем.

Для содействия свободному волеизъявлению украинцев во время повторного голосования на очередных выборах Президента, ГМС организовала дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В общем начиная с 2016 года в Украине оформлено более 3,2 млн ID-карточек.

Как сообщали Українські Новини, с 1 марта 2019 года в Грузию можно ездить по ID-картам.

В Госреестре избирателей объяснили, как проголосовать на выборах Президента не по месту прописки.

Тем временем в 1 туре на выборах 2019 было зарегистрировано рекордное количество кандидатов в Президенты Украины.