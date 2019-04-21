Украинцы получили более 15 тыс. ID-карт накануне и в день выборов

Подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) выдали накануне и в день выборов Президента более 15 тыс. паспортов с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГМС, передают Українські Новини.\r\n"В течение трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы по всей Украине выдано 15 003 ID-карты (информация по состоянию на 15 часов 21 апреля 2019)", - говорится в нем.\r\nДля содействия свободному волеизъявлению украинцев во время повторного голосования на очередных выборах Президента, ГМС организовала дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.\r\nКроме того, в дежурном режиме выдача паспортов осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".\r\nВ общем начиная с 2016 года в Украине оформлено более 3,2 млн ID-карточек.\r\nКак сообщали Українські Новини, с 1 марта 2019 года в Грузию можно ездить по ID-картам.\r\nВ Госреестре избирателей объяснили, как проголосовать на выборах Президента не по месту прописки.\r\nТем временем в 1 туре на выборах 2019 было зарегистрировано рекордное количество кандидатов в Президенты Украины.