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21 апреля 2019, воскресенье, 15:09 79
Выборы 2019-04-21T15:09:13+03:00
Українські Новини
Зеленскому грозит штраф в 1700 гривен за показанный на камеру бюллетень

Зеленскому грозит штраф в 1700 гривен за показанный на камеру бюллетень

Председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская ожидает, что кандидат в Президенты Владимир Зеленский будет оштрафован на 1,7 тыс. гривен за демонстрацию своего избирательного бюллетеня после голосования.

Об этом она сказала на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы видели, что один из кандидатов продемонстрировал на телекамеры свой бюллетень. Я очень надеюсь, что органы правопорядка будут также реагировать относительно разглашения тайны голосования, как и 31 марта", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что по результатам первого тура выборов Президента было составлено около 200 административных протоколов об административном нарушении, в том числе в отношении депутатов Верховной Рады, которые заплатили штраф около 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или 1700 гривен.

В целом, по ее словам, по состоянию на 12:00 воскресенья наблюдатели организации зафиксировали вдвое меньше нарушений во время голосования относительно соблюдения тайны голосования: в первом туре они фиксировались на уровне 5,7% участков, сейчас - 2,2% участков.

Она охарактеризовала процесс голосования утром во время второго тура выборов как более прозрачный и качественный с точки зрения обеспечения избирательных прав и хода голосования по сравнению с перовым туром выборов Президента 31 марта.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проголосовал во втором туре выборов Президента. Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.

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