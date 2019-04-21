В Одесской области уже начали заполнять протокол о подсчете голосов

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала преждевременное заполнение протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.

Согласно ему, речь идет об участке №510256.

Члены избирательной комиссии начали заполнять протокол о подсчете голосов до завершения голосования на участке.

Наблюдатель "Опоры" сообщил членам комиссии о неправомерности их действий, однако они не признали нарушения и заявили, что наблюдатель, фиксируя нарушения, разглашает тайну голосования.

"Опора" отмечает, что во время 1 тура выборов Президента 31 марта на этом участке также было зафиксировано преждевременное заполнение протокола.

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