В Одесской области уже начали заполнять протокол о подсчете голосов

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала преждевременное заполнение протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, речь идет об участке №510256.\r\nЧлены избирательной комиссии начали заполнять протокол о подсчете голосов до завершения голосования на участке.\r\nНаблюдатель "Опоры" сообщил членам комиссии о неправомерности их действий, однако они не признали нарушения и заявили, что наблюдатель, фиксируя нарушения, разглашает тайну голосования.\r\n"Опора" отмечает, что во время 1 тура выборов Президента 31 марта на этом участке также было зафиксировано преждевременное заполнение протокола.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Тернопольской области внезапно умер избиратель.\r\nПолиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00.\r\nВ Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.