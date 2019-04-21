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21 апреля 2019, воскресенье, 14:40 452
Выборы 2019-04-21T14:41:02+03:00
Українські Новини
Из-за Вербного воскресенья явка избирателей на западе Украины низкая, - "Опора"

Из-за Вербного воскресенья явка избирателей на западе Украины низкая, - "Опора"

Выборы Президента 2019. Фото: kp
Выборы Президента 2019. Фото: kp

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 12:00 составила 25,7%.

Об этом сообщила на пресс-конференции председатель правления организации Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.

"Я готова огласить свежие данные по явке избирателей на 12:00: по всей Украине - 25,7%, погрешность для регионов 1,4%. И мы можем говорить по регионам: явка на 12:00 в центре Украины составляет 26,7%, на востоке - 29,7%, на юге - 28,2%, на западе - 18,4%", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что на утро воскресенья наибольшая явка в восточных регионах, на западе - наименьшая.

Она объяснила это празднованием Вербного воскресенья.

Айвазовская предположила, что явка может выровняться во второй половине дня.

В целом она охарактеризовала процесс голосования утром во время второго тура выборов как более прозрачный и качественный по сравнению с первым туром выборов Президента 31 марта.

В первом туре выборов Президента 31 марта явка по Украине по состоянию на 11:00 была ниже - 16,65%.

В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

Явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 11:00 составила 18,15%.

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