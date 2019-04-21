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21 апреля 2019, воскресенье, 14:29 539
Выборы 2019-04-21T15:30:26+03:00
Українські Новини
Кучма проголосовал и на избирательном участке дал совет новому президенту

Кучма проголосовал и на избирательном участке дал совет новому президенту

Леонид Кучма с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Фото: facebook.com/darka.olifer
Леонид Кучма с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Фото: facebook.com/darka.olifer

Второй президент Украины Леонид Кучма с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту, мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта - не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны. Меньше обещать и больше делать", - сказал Кучма.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко проголосовал во 2-м туре выборов Президента.

Также Зеленский проголосовал во втором туре выборов Президента. Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.

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