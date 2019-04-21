подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 10:30 130
Происшествия 2019-04-21T10:59:15+03:00
Українські Новини
Смертельный обгон возле Львова: три человека погибли, двое госпитализированы

Смертельный обгон возле Львова: три человека погибли, двое госпитализированы

ДТП под Львовом. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
ДТП под Львовом. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

3 человека погибли и 2 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 20 апреля в 20:00 между селами Дбрячин и Завишень (Сокальський район, Львовская область).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Столкнулись автомобили "Шкода Октавия" и "Фольксваген Шаран".

По предварительным данным, водитель "Шкоды" совершал обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Фольксвагеном".

Водитель и два пассажира "Октавии" погибли на месте ДТП, а водитель и пассажирка "Шарана" - госпитализированы.

Еще одна пассажирка не пострадала, так как за несколько секунд до столкновения вышла из автомобиля, чтобы наломать веток вербы для освящения в церкви.

ДТП под Львовом. Фото: facebооk.com/igor.zinkevychДТП под Львовом. Фото: facebооk.com/igor.zinkevych

Как сообщали Українські Новини, в субботу 20 апреля во Львове бензовоз насмерть сбил ребенка "на зебре".

Больше новостей о: Обгон смертельное ДТП погибшие в ДТП

Архив
Новости
Нарушения на выборах: полиция зарегистрировала 102 заявления по состоянию на 10:00 11:00
В Киевской области на 6 избирательных участках не хватило бюллетеней, - "Опора" 10:46
Зеленский и Порошенко. Выборы Президента 2019. Коллаж
Второй тур выборов Президента онлайн. Выборы начались 10:35 Обновляется
В Донецкой области не открылся один избирательный участок 10:31
ДТП под Львовом. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Смертельный обгон возле Львова: три человека погибли, двое госпитализированы 10:30
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Коломойский выиграл третий суд у НБУ 22:36
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok