Смертельный обгон возле Львова: три человека погибли, двое госпитализированы

3 человека погибли и 2 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 20 апреля в 20:00 между селами Дбрячин и Завишень (Сокальський район, Львовская область).\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nСтолкнулись автомобили "Шкода Октавия" и "Фольксваген Шаран".\r\nПо предварительным данным, водитель "Шкоды" совершал обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Фольксвагеном".\r\nВодитель и два пассажира "Октавии" погибли на месте ДТП, а водитель и пассажирка "Шарана" - госпитализированы.\r\nЕще одна пассажирка не пострадала, так как за несколько секунд до столкновения вышла из автомобиля, чтобы наломать веток вербы для освящения в церкви.\r\n\r\nДТП под Львовом. Фото: facebооk.com\/igor.zinkevych\r\nКак сообщали Українські Новини, в субботу 20 апреля во Львове бензовоз насмерть сбил ребенка "на зебре".