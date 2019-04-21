Смертельный обгон возле Львова: три человека погибли, двое госпитализированы

3 человека погибли и 2 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 20 апреля в 20:00 между селами Дбрячин и Завишень (Сокальський район, Львовская область).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Столкнулись автомобили "Шкода Октавия" и "Фольксваген Шаран".

По предварительным данным, водитель "Шкоды" совершал обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Фольксвагеном".

Водитель и два пассажира "Октавии" погибли на месте ДТП, а водитель и пассажирка "Шарана" - госпитализированы.

Еще одна пассажирка не пострадала, так как за несколько секунд до столкновения вышла из автомобиля, чтобы наломать веток вербы для освящения в церкви.

ДТП под Львовом. Фото: facebооk.com/igor.zinkevych

Как сообщали Українські Новини, в субботу 20 апреля во Львове бензовоз насмерть сбил ребенка "на зебре".