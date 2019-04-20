Во Львове бензовоз насмерть сбил ребенка "на зебре"

Сегодня, 20 апреля, в селе Запросов Каменка-Бугского района на автодороге "Киев-Чоп" бензовоз сбил на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, по предварительным данным, водитель бензовоза – 55-летний житель Ивано-Франковской области совершил наезд на девятилетнего мальчика, местного жителя, переходившего дорогу.\r\nОт полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.\r\nПо данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ч. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.\r\nВодителя бензовоза задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе "евробляха" сбила трех нацгвардейцев, один из них погиб.\r\nРанее девочка погибла под колесами маршрутки во Львове.