Во Львове бензовоз насмерть сбил ребенка "на зебре"

Сегодня, 20 апреля, в селе Запросов Каменка-Бугского района на автодороге "Киев-Чоп" бензовоз сбил на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, по предварительным данным, водитель бензовоза – 55-летний житель Ивано-Франковской области совершил наезд на девятилетнего мальчика, местного жителя, переходившего дорогу.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ч. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Водителя бензовоза задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

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