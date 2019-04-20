Фото дня: В Одессе потушили масштабный пожар в высотке на Фонтане

В Одессе, где утром 20 апреля загорелась многоэтажка, ликвидировали пожар и спасли двух жещин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В 11:28 поступило сообщение о задымлении на 9-м этаже 12-ти этажного жилого дома в г. Одесса на улице Черняховского, 4", - говорится в сообщении.

На месте вызова спасатели установили, что горит внешняя обшивка дома со 2-го по 10-й этажи.

Горели этажи со 2 по 9. Фото: "Пушкинская"

"В 11:49 пожар локализован и в 11:59 - ликвидирован на площади 100 м2", - сообщили в ГосЧС.

Горела обшивка дома. Фото: ГосЧС

Во время проведения разведки и тушения пожара из жилого дома и ТРЦ "5 элемент", который расположен рядом, было эвакуировано 68 ​​человек.

Пожарные потушили пожар. Фото: ГосЧС

Причина пожара и ущерб - устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. От ГосЧС привлекались 12 единиц техники и 48 человек личного состава.

После пожара. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в центре Львова горел торговый центр, пострадавших нет.

Ранее также ночью в киевском ТРЦ Art Mall произошел пожар.