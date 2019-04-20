В Одессе, где утром 20 апреля загорелась многоэтажка, ликвидировали пожар и спасли двух жещин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.\r\n"В 11:28 поступило сообщение о задымлении на 9-м этаже 12-ти этажного жилого дома в г. Одесса на улице Черняховского, 4", - говорится в сообщении.\r\nНа месте вызова спасатели установили, что горит внешняя обшивка дома со 2-го по 10-й этажи.\r\nГорели этажи со 2 по 9. Фото: "Пушкинская" \r\n"В 11:49 пожар локализован и в 11:59 - ликвидирован на площади 100 м2", - сообщили в ГосЧС.\r\nГорела обшивка дома. Фото: ГосЧС\r\nВо время проведения разведки и тушения пожара из жилого дома и ТРЦ "5 элемент", который расположен рядом, было эвакуировано 68 человек.\r\nПожарные потушили пожар. Фото: ГосЧС\r\nПричина пожара и ущерб - устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. От ГосЧС привлекались 12 единиц техники и 48 человек личного состава.\r\nПосле пожара. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українські Новини, в центре Львова горел торговый центр, пострадавших нет.\r\nРанее также ночью в киевском ТРЦ Art Mall произошел пожар.