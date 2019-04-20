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20 апреля 2019, суббота, 18:35 2053
Общество 2019-04-20T18:57:32+03:00
Українські Новини
Суд Киева открыл прозводство по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько

Суд Киева открыл прозводство по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько

Владимир Зеленский. Скриншот youtube/РБК
Владимир Зеленский. Скриншот youtube/РБК

Вечером в субботу, 20 апреля, Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Андрей Хилько, который и подал соответствующий иск.

По его словам, заседание произойдет по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Время начала 21:00, 20 апреля. На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.

В соответствии с информацией на сайте Судебной власти Украины, дело №855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. о регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в Шестом апелляционном суде.

Скриншот facebook/andriikhilkoСкриншот facebook/andriikhilko

Как сообщали Українські Новини, в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

Сегодня, в "день тишины" канал "1+1" снова покажет программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины"

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