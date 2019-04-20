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20 апреля 2019, суббота, 17:59 1287
Общество 2019-04-20T18:51:09+03:00
Українські Новини
Во многих городах осталась скрытая агитация обоих кандидатов и Тимошенко, - "Чесно"

Во многих городах осталась скрытая агитация обоих кандидатов и Тимошенко, - "Чесно"

Политическая реклама. Фото: ЧЕСНО
Политическая реклама. Фото: ЧЕСНО

В "день тишины" перед вторым туром на улицах снова осталась скрытая агитация как за Петра Порошенко, так и за Владимира Зеленского. Не сняли до сих пор и агитацию за Юлию Тимошенко. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".

На улицах украинских городов остается реклама без выходных данных, выполненная в стилистике предвыборных кампаний обоих кандидатов.

Формально такая реклама не является нарушением законодательства. Как отмечает "ЧЕСТНО", такой агитации стало меньше по сравнению с первым туром, однако иногда даже осталась агитация за Тимошенко, которая не вышла во второй тур.

Кроме того, активисты зафиксировали наружную рекламу, выполненную в стилистике кампании Порошенко, но направленную против кандидата.

"Этот месседж был присущ агитации экс-кандидата в президенты от партии УКРОП Александра Шевченко, который во втором туре поддержал Зеленского. Напомним, Движение "ЧЕСТНО" идентифицировало Шевченко как одного из технических кандидатов Зеленского, а борды "УКРОПовца" должны были понижать рейтинг Порошенко", — говорится в сообщении.

Политическая реклама осталась в некоторых городах. Фото: Политическая реклама осталась в некоторых городах. Фото: "ЧЕСНО"

Напомним, что распространение СМИ информации о результатах социологических опросов о кандидатах в Президенты запрещено еще с 19 апреля, а результаты экзитполов во втором туре президентских выборов 21 апреля разрешено обнародовать только по завершении голосования.

Как сообщали Українські Новини, в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

Сегодня, в "день тишины" канал "1+1" снова покажет программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".

Больше новостей о: Агитация Выборы Президента 2019 Политическая реклама Предвыборная агитация Движение "Честно"

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