подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
20 апреля 2019, суббота, 08:40 410
Мир 2019-04-20T09:45:21+03:00
Українські Новини
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение

На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение

Землетрясение. Фото: segodnya.ua
Землетрясение. Фото: segodnya.ua

Сегодня ночью, 20 апреля, на Камчатке, где ранее произошло землетрясение мощностью больше 6 баллов, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края России со ссылкой на сайт службы срочных донесений города Обнинск.

Так, сообщается, что землетрясение произошло в горной территории Елизовского муниципального района на глубине 120 км.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Как сообщали Українські Новини, в Греции произошло землетрясение, подземные толчки были слышны даже в Афинах.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.

Больше новостей о: Землетрясение Камчатка землетрясение на Камчатке

Архив
Новости
Глава ОБСЕ Лайчак призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии 09:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
В США прокуроры рекомендуют дать полтора года тюрьмы россиянке Бутиной за шпионаж 09:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03 Обновляется
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
Суд признал национализацию Приватбанка незаконной 13:46
Зеленский на дебатах сказал неправду о визитах в Россию с начала войны, - расследование 23:51 Инфографика
Владимир Зеленский. Фото: 24tv
Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги" 11:10
Владимир Зеленский. Скриншот видео УП
Зеленский собирается не часто появляться на публике в случае победы на выборах Президента 11:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok