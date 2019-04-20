На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение

Сегодня ночью, 20 апреля, на Камчатке, где ранее произошло землетрясение мощностью больше 6 баллов, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края России со ссылкой на сайт службы срочных донесений города Обнинск.

Так, сообщается, что землетрясение произошло в горной территории Елизовского муниципального района на глубине 120 км.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Как сообщали Українські Новини, в Греции произошло землетрясение, подземные толчки были слышны даже в Афинах.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.