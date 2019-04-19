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19 апреля 2019, пятница, 20:45 345
Судебная власть 2019-04-19T20:47:56+03:00
Українські Новини
С "Укроборонпрома" суд решил взыскать более двух миллионов гривен в пользу российского "МиГа"

С "Укроборонпрома" суд решил взыскать более двух миллионов гривен в пользу российского "МиГа"

Хозяйственный суд Хмельницкой области решил взыскать с государственного концерна "Укроборонпром" 2,099 млн гривен (5 млн российских рублей) в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (Россия).

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между Красиловским агрегатным заводом, входящим в состав "Укроборонпрома", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ". Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей в пользу "МиГа", который является одним из основных предприятий российской военной промышленности", - говорится в нем.

Согласно сообщению, решение было принято 18 апреля по результатам рассмотрения судебного дела №924/774/18.

В сообщении сказано, что это решение полностью противоречит указу Президента Украины №82/2019 о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ".

Указанным указом АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ " было включено в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции) в соответствии с требованиями закона "О санкциях ".

Также сообщается, что "Укроборонпром" будет оспаривать решение Хозяйственного суда Хмельницкой области в суде высшей инстанции.

Российский "МиГ" является одним из основных предприятий российского ОПК и выполняет полный цикл работ в области создания, ремонта и модернизации истребительной авиации, вооружая армию самолетами МиГ-29 и их модернизированными версиями.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

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