У Зеленского рассказали, кто выступит в его поддержку на "Олимпийском" перед дебатами

Людей начнут запускать на стадион в 16:00, сами дебаты запланированы на 19:00. Чтобы попасть на "Олимпийский", нужно иметь билет. Накануне их распространяли штабы обоих кандидатов.

На одной из сцен на НСК "Олимпийский", где вечером 19 апреля будет выступать кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов с оппонентом Петром Порошенко, выступят и украинские исполнители.

У Зеленского рассказали, кто из артистов поддержит его на дебатах на "Олимпийском".

Это будут Артем Пивоваров, Виктор Павлик, группы KADNAY и "Мачете". Их пригласила команда Зеленского, сообщил theБабелю источник в штабе кандидата.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия, которая ранее не видела оснований для переноса теледебатов на Общественном из-за запланированных дебатов на НСК "Олимпийский", после обращения Петра Порошенко в ЦИК все-таки решила отодвинуть время их проведения в студии для возможности организации их на стадионе.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".

Во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе будет 2 сцены, 2 трансляции и 2 концерта.