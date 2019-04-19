Порошенко поздравил иудеев с Песахом

Президент Петр Порошенко желает иудеям Украины мира и достатка по случаю Песаха.

Об этом говорится в поздравлении Президента, передают Українські Новини.

"Примите сердечные поздравления по случаю праздника Песах, который является олицетворением несокрушимой веры в победу добра и справедливости, символом духовной свободы и освобождения от порабощения… Пусть в эти праздничные дни ваши сердца наполняются теплом и любовью, а дома - добром и радостью. Желаю всем крепкого здоровья, мира и достатка", - сказано в нем.

Порошенко отметил, что сохранение национальной самобытности, отстаивание своих прав и достоинства - это те вечные ценности, которые исторически объединяют украинский и еврейский народы.

Президент также выразил уверенность, что иудейская община сегодня является неотъемлемой частью украинского общества, активным участником социально-экономической, культурной и духовной жизни страны.

Как сообщали Українські Новини, сегодня вечером евреи начнут отмечать праздник Песах.

Ранее сообщалось, как период перед Песахом связан с погодой и почему его в народе называют "еврейскими кучками".