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19 апреля 2019, пятница, 12:20 152
Общество 2019-04-19T12:20:10+03:00
Українські Новини
Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов

Порошенко и Зеленский
Порошенко и Зеленский

Дебаты между кандидатами в Президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые состоятся 19 апреля, будут иметь открытый сигнал, который без сложностей смогут принять все каналы. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, пишет "112".

Так, сообщается, что более 20 зарубежных каналов будут транслировать дебаты.

"Сигнал будет открыт. Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы – и со стадиона, и с "Суспильного". Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - отметил Аласания.

Однако остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются, как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

"Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным - спокойно, а нашим – вопрос. В законе указано только про сигнал официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. А о публичной дискуссии на стадионе вопрос еще стоит. Чем рискуют каналы? Например, штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК", - отметил Аласания.

Как сообщали Українські Новини, "Олимпийский" готовится к проведению дебатов: что сейчас происходит на стадионе.

Ранее ЦИК определил эфирное время для агитации Зеленского и Порошенко за госсредства.

Тем временем, в случае неявки Зеленского и Порошенко на дебаты Общественное ТВ извинится "заставкой со зверьками".

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