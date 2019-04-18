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18 апреля 2019, четверг, 23:05 12
Выборы 2019-04-18T23:10:27+03:00
Українські Новини
Зеленский не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом

Зеленский не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом

Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский не готов отдать приказ для освобождения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей военным путем в случае избрания главой государства. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Нет", - ответил Зеленский на вопрос ведущей на вопрос "Вы готовы отдать приказ, чтобы военным путем освободить Донбасс?".

Как сообщали Українськi Новини, в интервью изданию "РБК-Украина" 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых ДНР и ЛНР, и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

Тем временем у Зеленского "открестились" от сотрудничества с лоббистами из США.

Также Зеленский намерен перенести Администрацию Президента с ул. Банковой в Киеве в случае избрания главой государства.

По данным опроса КМИС, Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%.

71% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился со своим выбором, готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 29% - за действующего Президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

Ранее Зеленский с Данилюком и Рябошапкой встретился с Макроном.

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