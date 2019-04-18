Порошенко поручил НБУ обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы

Президент Петр Порошенко поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, передают Українські Новини.

"К Национальному банку обращаемся: обеспечить бесперебойную работу всех отделений Приватбанка, укомплектовать их необходимой наличностью, чтобы не допустить сбоев в функционировании", - сказал он.

При этом Порошенко предложил СНБО поручить Министерству финансов проанализировать все риски и последствия, которые могут наступить в случае выполнения решения суда по отмене национализации Приватбанка.

"Насколько я понимаю, если мы извлечем 155 млрд гривен докапитализации банка, это потянет за собой риски в виде 100 млрд дополнительного финансирования Фонда гарантирования физлиц. Выплата этих средств будет иметь риски для инфляции, курса", - сказал Президент.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры.

Тем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому.

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет, в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.