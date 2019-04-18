Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы за сферу здравохранения будет отвечать доктор Владимир Комаровский.\r\nОб этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", представляя свою команду.\r\nКомаровский заявил, что видит проблемы охраны здоровья, которые представляют угрозу национальной безопасности.\r\nОн возмутился, что они остались вне президентской кампании.\r\n"Я бы всю страну увешал плакатами "Корь, дифтерия, полиомиелит - думай!". Только подумайте - 100 тысяч граждан нашей страны заболели корью. И это реальная угроза национальной безопасности, и это только начало. По поводу вакцинации надо было созвать СНБО еще пять лет назад - этого не сделано. Вторая угроза - катастрофический дефицит медицинских кадров. Мы может и пореформируем что-то, но работать будет некому", - заявил Комаровский.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.\r\nПри этом Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.\r\nЗа сферу безопасности и обороны в случае победы Зеленского будет отвечать Апаршин.