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18 апреля 2019, четверг, 21:43 477
Выборы 2019-04-18T22:52:09+03:00
Українські Новини
Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине

Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине

Доктор Комаровский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Доктор Комаровский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы за сферу здравохранения будет отвечать доктор Владимир Комаровский.

Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", представляя свою команду.

Комаровский заявил, что видит проблемы охраны здоровья, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Он возмутился, что они остались вне президентской кампании.

"Я бы всю страну увешал плакатами "Корь, дифтерия, полиомиелит - думай!". Только подумайте - 100 тысяч граждан нашей страны заболели корью. И это реальная угроза национальной безопасности, и это только начало. По поводу вакцинации надо было созвать СНБО еще пять лет назад - этого не сделано. Вторая угроза - катастрофический дефицит медицинских кадров. Мы может и пореформируем что-то, но работать будет некому", - заявил Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.

При этом Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.

За сферу безопасности и обороны в случае победы Зеленского будет отвечать Апаршин.

Больше новостей о: Минздрав Команда кандидат в президенты Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Евгений Комаровский

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