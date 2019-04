Также Нуньес отметил, что "еще слишком рано говорить о причинах пожара".

Пожар начался в Нотр-Дам сегодня, 15 апреля, и успел разрушить шпиль старинного здания.

Спасатели пытаются ликвидировать масштабное возгорание в соборе.

Ранее данных о пострадавших и жертвах не поступало.

Ash is falling from the sky as #NotreDame burns pic.twitter.com/cxYHZXhNyv