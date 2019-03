Свой комментарий Трамп написал в микроблоге Twitter.

"Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", - написал Трамп.

“John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.” @seanhannity @FoxNews