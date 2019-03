Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

В самом длинном поединке этого сезона, который длился 3 часа 12 минут, Элина победила со счетом 7:6, 5:7, 6:4.

Издание сообщает, что в первом сете Свитолина не защитила свою подачу при счете 5:4, после чего отыграла сетбол на пути к тай-брейке. На тай-брейке наша теннисистка проигрывала 3:6, но сумела вырвать победу в партии (10:8).

Во втором сете Элина вела 5:3, но не сумела реализовать два матчбола - Барти выиграла четыре гейма подряд и перевала игру во третью партию.

Отмечается, что в начале третьего сета первая ракетка Украины проиграла гейм на своей подаче и взяла медицинский перерыв при счете 1:2. После этого Свитолина перехватила инициативу и с пятого матчбола завершила поединок в свою пользу.

Украинка впервые сыграет в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей Элины станет 61-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова (счет личных встреч 2-0).

