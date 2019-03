Об этом сообщает CNN.

В заявлении в понедельник, 11 марта, Управление гражданской авиации КНР сообщило, что с 18:00 по местному времени временно приостанавливаются все полеты этих авиалайнеров. Решение обусловлено числом погибших в результате крушения в Эфиопии. Катастрофа унесла жизни по меньшей мере 157 человек из 35 различных стран, включая Кению, Канаду, Китай и Соединенные Штаты.

The Chinese government has grounded all Boeing 737 MAX 8 jets, after an Ethiopian Airlines plane of the same model crashed shortly after take-off, killing everyone onboard https://t.co/wYYg21MVtz