О гибели своей семьи депутат Словакии Грнка сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"С глубокой грустью я объявляю, что моя дорогая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала погибли во время катастрофы в Аддис-Абебе сегодня утром", - написал Грнка.

Как сообщает агентство Ansa, в список пассажиров также входит советник по культурному наследию региона Сицилии Себастиано Туса, археолог международного признания, начальник Морского региона. Туса возглавлял в Кении проект ЮНЕСКО и направлялся туда для работы над ним.

Себастиано Туса. Скриншот: Ansa

Также, как сообщает AFP со ссылкой на источник, по меньше мере двенадцать сотрудников ООН, погибли в результате авиакатастрофы в Эфиопии.

#BREAKING At least a dozen UN-affiliated personnel killed in Ethiopian crash, according to UN source pic.twitter.com/zc3lbnXsLC