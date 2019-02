В столице Великобритании Лондоне 20 градусов по Цельсию, в Париже новый максимум теперь составляет 19,3°C, что гораздо выше предыдущего рекорда 1959 года (17,6°C).

В Бельгии температура тоже превысила 20°C. В городе Дурб был зафиксирован новый февральский рекорд страны 21,5°C, что выше предыдущего максимума 21,1°C, зафиксированного в Льеже в 1990 году.

Kew Gardens has reached 21.2 °C which is the UK's new maximum temperature record for February, winter and the year so far 🌡️☀️ pic.twitter.com/liP2MudHAa