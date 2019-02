В 07:45 15 февраля в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа Эльба. Примерно в 08:15 корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала на мысе Сарайбурну.

"Основными задачами этих судов являются ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечения кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", - пишет Клименко.

13 days after her departure from Wilhelmshaven, the new flagship for Standing @NATO Mine Countermeasures Group TWO #SNMCMG2, Deutsche Marine’s Elbe class Type 404 tender FGS Werra arrived to Istanbul for a port visit. @SNMCMG2 #WeAreNATO pic.twitter.com/UdDZlAVcIT