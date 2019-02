"Альберт Финни, в возрасте 82 лет, умер мирно после кратковременной болезни с близкими ему людьми. Семья требует конфиденциальности в это печальное время", - сказано в официальном заявлении представителя семьи.

В 2011 году стало известно, что Финни диагностировали рак почки.

Финни был пятикратным номинантом на Оскар.

Актер знаменит ролями Эркюля Пуаро в "Убийстве в "Восточном экспрессе" (версия 1974 года), фильмах "Том Джонс", "Эрин Брокович" и "Крупная рыба". Он также сыграл Уинстона Черчилля в фильме "Черчилль".

Финни был выдвинут на Оскар четыре раза в номинации "лучший актер" и один раз за "лучшую мужскую роль второго плана".

Albert Finney, chameleon-like star of stage and screen, dies at 82 https://t.co/SV0LkNsiRJ pic.twitter.com/8bq81MHoUd