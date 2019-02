Об опознании тела, поднятого из воды в четверг, сообщила полиция графства Дорсет.

"Тело, доставленное в порт Портленд сегодня, 7 февраля 2019 года, формально опознано королевским коронером графства Дорсет. Это тело профессионального футболиста Эмилиано Сала", - говорится в заявлении полиции.

Ранее в Ла-Манше нашли обломки самолета, на котором летел футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Семьи футболиста и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего разбившимся легкомоторным самолетом, оповещены, им оказывают поддержку полицейские специалисты по общению с родственниками пострадавших, добавили в полиции.

Тело Сала обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь в четверг. Этого не сделали сразу из-за неблагоприятных погодных условий.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P