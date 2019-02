Сообщается, что обрушение произошло в районе Малтепе на улице Сема.

Известно, экстренные службы начали спасательные работы на месте инцидента.

Как отмечается, к дому направлены сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время причина обрушения дома неизвестна.

Допускают, что под завалами могут находиться люди.

По словам губернатор Хайреттина, в многоэтажке было 14 квартир и 43 граждан были зарегистрированы в районе.

Обрушилось, по разным данным, 6-этажное здание. Фото: Anadolu

BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.

Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp