6 февраля 2019 года исполняется 74 года со дня рождения ямайского певца и композитора, исполнителя музыки регги Боба Марли, сообщают Українські Новини.

Боб Марли родился 6 февраля 1945 года в селении Найн-Майлс Ямайки.

Его отец, британский морской офицер, вскоре оставил семью, мать была коренной ямайкой, певицей госпел (жанр духовной музыки афроамериканцев).

В конце 1950-х годов Боб Марли был отчислен из школы и начал работать сварщиком. В свободное время он вместе со своим другом Банни Уэйлером занимался вокалом. Тогда же он познакомился с Питером Тошем, который в 1962 году вместе с Банни вошел в первую группу Боба Марли Wailers. Дебютный сингл группы Simmer Down (1965) держался на первой строчке ямайских хит-парадов в течение двух месяцев.

В 1966 году Марли женился на Рите Андерсон, певице из группы The Soulettes, и уехал вместе с ней и своей матерью в США.

В 1967 году, вернувшись на Ямайку, он оказался вовлеченным в общественно-религиозное движение растафари, основная идея которого - освобождение и объединение всех чернокожих жителей мира и возврат к африканским этнокультурным корням.

Поворотным моментом в истории группы Wailers стало знакомство в конце 1960-х с ямайским музыкантом-экспериментатором Ли "Скрэтчем" Перри, который стал продюсером двух их первых альбомов. Он изменил звучание группы, убедив музыкантов не петь традиционным фальцетом, использовать меньше духовых инструментов и усилить линию гитары. Марли и Ли Перри со своим коллективом Upsetters стали основателями нового направления в ямайской музыке - регги.

В 1973 году группа совершила свое первое зарубежное турне по Европе и Америке, но во время турне группу покинули Банни Уэйлер и Питер Тош, чтобы начать сольную карьеру. Марли расширил инструментальную часть группы и включил в ансамбль женское вокальное трио I-Threes, в котором пела его жена Рита, - группа стала называться Bob Marley and the Wailers.

В середине 1970-х годов вышли альбомы Natty Dread (1974) с хитом No Woman No Cry и Rastaman Vibration (1976) и Exodus (1977), сделавшие певца всемирно известным.

Записанная в 1974 году Эриком Клэптоном версия песни Марли I Shot the Sheriff попала в верхние строчки хит-парадов, что способствовало росту популярности Боба Марли в мире.

Во второй половине 1970-х годов Боб Марли вместе с группой совершил гастрольные туры по Европе и Америке, Африке и Японии, Австралии и Новой Зеландии.

В 1979 году он записал диск Survival с песнями политической и социальной направленности: Zimbabwe, Africa Unite!, Babylon System и др.

В 1980 году вышел последний прижизненный альбом Марли Uprising с песней Could You Be Loved, ставший впоследствии культовым.

11 мая 1981 года Боб Марли скончался от рака в больнице Майами. Он был похоронен на Ямайке, его похороны прошли по законам Эфиопской православной церкви, при соблюдении традиций растафарианства. В склепе рядом с ним покоятся гитара "Gibson Les Paul", футбольный мяч, пучок марихуаны, Библия и кольцо, которое он носил постоянно (подарок эфиопского принца, старшего сына Хайле Селассие I).

Рита Марли, которая всю жизнь поддерживала и сопровождала мужа, после его смерти попыталась начать сольную карьеру. Некоторые её песни, например, "One Draw", "Many Are Called" и "Play Play", обратили на себя внимание меломанов, но к середине 80-х она почти полностью отошла от шоу-бизнеса и посвятила себя семье - ведь за годы музыкальной активности Боба Марли Рита параллельно с концертами и студийными записями родила и воспитала семерых детей.

Дэвид, старший сын Боба Марли, известный больше как Ziggy, достаточно успешно выстроил свою карьеру и стал популярным поп-исполнителем, возглавляя группу Melody Makers (в коллектив привлечены еще трое детей Боба Марли - Сиделла, Стивен и Шэрон).

Ещё трое детей Боба Марли - Дэмиан, Джулиан и Кай-Мани, тоже выбрали музыкальную карьеру.

Очень часто Бобу приписывают чужие песни, самой популярной из которых является "Don’t Worry, Be Happy", которая на самом деле принадлежит Бобби Макферрину.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре ЮНЕСКО включила регги в список шедевров культурного наследия.