Двухмоторный Cessna 414A разбился в Йорба-Линде вскоре после взлета с муниципального аэропорта Фуллертон.

В результате катастрофы два человека погибли и двое получили ранения. Пока что неизвестно, были жертвы на борту самолета, или это люди, находившиеся в доме.

Спасатели ищут возможные останки других жертв на территории сгоревшего помещения.

Обломки самолета нашли на заднем дворе.

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ .

Press Conference TBD pic.twitter.com/F0FzibNcU3