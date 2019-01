Фильм о легендарных The Beatles снимет Питер Джексон

Режиссер Питер Джексон заявил о намерении снять документальный фильм о легендарной британской группе под названием The Beatles.

Об этом сообщил The Guardian.

Так, в основу картины войдет 55 часов видео и 140 часов аудио. Все эти записи были сделаны, когда группа создавала свой последний альбом Let It Be в 1969 году. Они еще никогда не публиковались.

Для этого фильма Джексон использует технологию реставрации видео, которая применялась при создании документальной ленты "Они никогда не станут старше" о Первой мировой войне.

Так, кинематографисты восстановили и придали цвет черно-белым архивным пленкам времен войны.

Как сообщали Українські Новини, у The Beatles вышел новый клип.

Ранее рэпер Дрейк побил рекорд The Beatles по завоеванию рейтингов Billboard.