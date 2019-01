Об этом говорится в заявлении 6-го флота Военно-морских сил США.

"Находясь в Черном море, Donald Cook провел успешный визит в порт Батуми, Грузия. Находясь в Батуми, экипаж корабля встретился с местными должностными лицами, принял участие в спортивном дне с грузинской береговой охраной, провел налаживание связей с общественностью и организовал прием для посла США в Грузии Росса Уилсона", - сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Это второй визит, который этот эсминец ВМС США совершает на территорию Грузии.

Целью визита было "усилить взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрировать коллективную решимость безопасности на Черном море в рамках операции "Атлантическое урегулирование".

.@USNavy #Sailors aboard #USSDonaldCook #DDG75 stand watch in the bridge as the ship transits the #Bosphorus Strait, Jan. 28, 2019. #PresenceMatters #US6thFleet pic.twitter.com/YvjtWbEmvk