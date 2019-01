В журнале подчеркнули, что эту оценку "стоит воспринимать не как знак стабильности, а как решительное предупреждение". По мнению "Бюллетеня", в мире ухудшается ситуация с двумя главными угрозами — и .

Журнал также констатировал процесс разрушения мировой "информационной экосистемы" — в том числе из-за того, что некоторые лидеры "бесстыдно лгали и настаивали, что их ложь — правда, а правда — это "фейковые новости". Эта ситуация подрывает в том числе и веру в науку, говорится в "Бюллетене".

"This new abnormal is simply too volatile and dangerous to accept as a continuing state of world affairs." Read the full 2019 #DoomsdayClock statement here: https://t.co/Ong8sLHvft #rewindthedoomsdayclock pic.twitter.com/iBxqnqB0zH