Кроме того, представители Boeing опубликовали видео испытаний. На ролике можно увидеть, как воздушное такси поднялось в воздух, после чего удачно село на землю.

При этом, по словам технического директора Boeing Грега Хислопа, такого успешного результата получилось добиться за год. Всего 12 месяцев назад вместо прототипа был лишь проект.

Также известно о планах компании испытывать горизонтальный полет аппарата. Эта задача сложнее, чем поднятие и спуск воздушного такси.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz