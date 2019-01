Температура в регионе опускалась до минус 20 градусов по Цельсию в связи со снежным штормом, который обрушился на регион

"Холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель", - отметил метеоролог Майкл Гай.

Замерзший Ниагарский водопад привлек внимание огромного количество туристов, которые завалили соцсети его фотографиями.

BREATHTAKING: Wanna know just how cold it is in the northeastern US right now? Parts of #NiagaraFalls are frozen solid!!! These shots are incredible #LiveDesk pic.twitter.com/N6TYqnz5U5