Подростков, которые в Киеве избили мужчину около ТРЦ "Гулливер" (станция метро "Дворец спорта"), заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями было опубликовано в Facebook "Киев Оперативный".

"Извиняемся за то, что налетели толпой на мужиков. Клянемся никого не трогать. Просим прощения. Больше такого не будет", – говорят подростки.

"Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям", - говорится в сообщении сообщества.

Как сообщил изданию один из охранников ТРЦ "Гулливер", подобные ситуации в их комплексе – не редкость. Говорит, что эти дети облюбовали их ТРЦ и считают своим домом, а потому ведут себя здесь так, как им заблагорассудится и ни полиция, ни родители "этих чокнутых" (цитата охранника) не могут навести порядок с ними.

Изданию удалось разыскать детей благодаря социальной сети Instagram.

Отмечается, что цифры в их никнемеймах означают следующее:

1927 – год основания футбольного клуба Динамо Киев. Они считают себя ультрас столичного клуба, хотя более опытные представители этого движения любую причастность указанных лиц к клубу и движению отвергают.

14 – четырнадцать слов идеолога белого национализма Дэвида Лейна: "We must secure the existence of our people and a future for White children" ("Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей").

88 – закодированное приветствие Heil Hitler! ("Хайль (Хайль) Гитлер!"), Поскольку буква H стоит в латинском алфавите восьмой, а также означает 88 заповедей белого человека, написанных Дэвида Лэйна.

