Бронзовая статуя была создана как дань местной легенде, которая гласит, что дьявол был обманут во время строительства знаменитого акведука Сеговии.

Но жители говорят, что дьявол, который улыбается и делает селфи на смартфон, выглядит слишком дружественно.

Сегодня судья приказал, чтобы работа над скульптурой была приостановлена, пока идет рассмотрение того, насколько она оскорбительна для католиков.

Более 5 400 человек - чуть меньше 10% населения города - подписали петицию, призывающую отменить установку скульптуры.

