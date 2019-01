Как сообщил пресс-секретарь департамента пожарной охраны Парижа Эрик Мулен, в результате взрыва пострадали 36 человек, 12 получили серьезные травмы, пятеро из них находятся в критическом состоянии, пишет DW со ссылкой на AP. Из этих пяти - два пожарных и трое гражданских.

По сообщениям СМИ, взрыв был достаточно мощный, вспыхнул огонь. Правоохранители исходят из того, что взрыв вызван утечкой газа. Именно поэтому в кухню вызвали пожарных - на момент взрыва они находились на месте.

Пекарня, в которой прогремел взрыв, расположена примерно в одном километре от Парижской оперы. На видеокадрах с места происшествия было видно большое количество пожарных, из здания валил дым. Витрины и стекла в окнах неподалеку от пекарни результате взрыва разбиты, взрывной волной перевернуло несколько автомобилей.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер, который впоследствии прибыл на место происшествия, сообщил, что в спасательной операции участвуют около 200 пожарных.

Правоохранители Парижа находятся в состоянии повышенной готовности из-за анонсированых протестов "желтых жилетов". В городе к охране порядка в этот день во время протестов привлечено пять тысяч силовиков.

A huge explosion due to a gas leak hits a bakery rue de Trévise in #Paris9 Many casualties are reported #ParisExplosion pic.twitter.com/2IHB3MsuhK