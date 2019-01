У вівторок вранці мешканці Бавамохатри, села в районі Беметра в Чхаттісгарі, зібралися біля громадського ставка і почали плакати, побачивши, що помер крокодил на ім'я Гангарам.

За оцінками чиновника лісового департаменту, крокодилові було 130 років.

Розтин проводився в присутності мешканців села, після чого тіло було передано їм. Крокодил помер від природних причин.

The over three-metre-long reptile was buried in the village after his last rites were performed by the villagers. https://t.co/KKKRJ3jxOH pic.twitter.com/ExsQKkKMkp