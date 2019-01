На семейном фото у Скотта Моррисона очень странные кеды.

Интернет-пользователи быстро поняли, что обувь - ненастоящая. Официальная фотография стала мемом.

Сам Скотт Моррисон отшутился.

"Сообщение для моего офиса: я не просил улучшать мне обувь, но если вы должны пользоваться "фотошопом", пожалуйста, сосредоточьтесь лучше на моих волосах (или, вернее, их отсутствии), а не на ногах!" - написал премьер-министр в Twitter.

В офисе премьера свалили вину на графического дизайнера, который якобы пытался улучшить вид стоптанных кроссовок Моррисона.

На сайте премьер-министра фотографию уже заменили на оригинальную, неотретушированную.

На измененном фото (вверху) обувь премьер-министра отличается от настоящей (внизу). Фото: сайт премьер-министра Австралии

Но волну интернет-мемов уже было не остановить. Пользователи смеются над фотографией, на которой у премьер-министра не просто дорисованные кеды, но еще и оба левых.

"Думаю, Скотти хотел себе нафотошопить вот такие кеды", - пишет один из пользователей.

Think these were the shoes Scotty wanted to photoshop in #shoegate #nedflandersstyle pic.twitter.com/uARUTCNX4G

"Я правильно сделал?" - шутит другой.

Сам премьер-министр опубликовал фото своих кед, отметив, что не знал об измененном фото.

"Вот они во всей своей красе - мой выбор обуви, когда я не в костюме", - написал Скотт Моррисон.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq