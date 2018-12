Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил NBC News.

"Сияние, которое вы наблюдали со всего города, как оказалось, происходило от взрыва трансформатора на объекте Кон Эдисон в районе Квинс. Пожар взят под контроль", - отметили в департаменте полиции Нью-Йорка.

В результате взрыва в районе исчезло электроснабжение, аэропорт погружен во тьму.

Издание отметило, что взрыв так ярко зажег небо, что на короткое время в соседних районах показалось, что наступил день. После этого возник пожар и повалил дым.

О жертвах или других разрушениях пока не сообщается.

